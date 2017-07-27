Ведомство призывает следить за соблюдением гигиены в салонах



Depositphotos

Роспотребнадзор сообщил, что начинает применять к барбершопам стандартные требования, распространяющиеся на обычные парикмахерские, и призвал посетителей обращать внимание на соблюдение сотрудниками салонов правил гигиены.

Ведомство отмечает, что во время посещения мужских салонов красоты, где можно сделать стрижку, придать форму усам и бороде, побриться, необходимо обращать внимание на чистоту. Мастерам предписывается тщательно мыть руки с мылом, использовать только чистое и одноразовое белье — шапочки, накидки, салфетки инструменты должны быть стерилизованы и продезинфицированы в бактерицидных излучателях или в специальных растворах.

«Для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций проводится дезинфекция и стерилизация применяемых изделий и инструментов», — подчеркивается в рекомендациях.

Парфюмерно-косметические средства должны иметь сертификаты соответствия, не просроченные сроки годности и русский перевод инструкции. Также у каждого работника должна быть личная медицинская книжка специального установленного образца, в которую занесены результаты медицинских и лабораторных обследований.

Ведомство сообщает, что при возникновении вопросов потребители вправе обратиться с жалобой в региональные управления Роспотребнадзора.