Американский лидер по продажам мороженого Halo Top вместе с актером Майком Дива сделал рекламный ролик, который назвали противоречивым



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Новая рекламная кампания американской марки мороженого оказалась крайне специфичной. Halo Top всегда славились креативностью своих рекламных ходов, но в этот раз зрители ролика отмечают его противоречивость.

В полутораминутном видео, выполненном в жанре фантастики, показывают женщину, которая, вероятно, осталась последней из всех живущих людей на Земле. Она находится в окружении роботов, один из которых насильно кормит её мороженым. На её вопрос: «Где же Стив?» робот сухо отвечает: «Все, кого вы любите, умерли. Есть только мороженое».

Именно эта финальная фраза и вызвала большой резонанс среди пользователей YouTube:

«Теперь в моих ночных кошмарах появится и мороженое. Спасибо, Майк!»

«Ребята, мне страшно, что делать?»

«На работе выдался сложный день, и мне захотелось купить немного мороженого в магазинчике рядом с домом. Оказалось, что я забыл взять кошелек, поэтому, расстроенный, я побрел обратно. Вдруг на мой телефон пришло оповещение о новом видео. Посмотрев его, я больше вообще не хочу мороженое».

Тем не менее, среди критиков новая рекламная компания Halo Top нашла много положительных откликов:

«Майк Дива создал криповую рекламу для Halo Top, и она очень хороша», – Тим Надд, креативный редактор AdWeek.

«Все, кого вы любите, умерли. Есть только мороженое». Лучшая реклама в этом веке», – Пит Маквелл, дизайн-критик, редактор Dirty Furniture

«Эта реклама Halo Top восхитительна», – Чип Хауз, сооснователь и директор по маркетингу Structural.