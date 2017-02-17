Председатель совета директоров, главный управляющий директор BBDO Group о постепенном переходе к новой модели создания и потребления рекламы



Элла Стюарт

Сегодня на Digital October завершается международный рекламный фестиваль Red Apple. Одной из главных тем для обсуждения стали изменения в рекламной отрасли с развитием современных технологий. Элла Стюарт, председатель совета директоров, главный управляющий директор BBDO Group в статье для Sostav рассказала о постепенном переходе к новой модели создания и потребления рекламы.

Конечно, рекламная отрасль должна меняться, мы должны меняться, однако современные технологии проникают в нашу жизнь не так быстро, как нам кажется. Digital становится все больше, Big Data – очень важная история, но, когда мы говорим, что будет только это и больше ничего, это странно: вместе с водой можно выплеснуть и ребенка. Ребенок — это тот контент, который доходит до потребителя, то, ради чего все затевалось. Наверное, многие из вас получают таргетированные сообщения, которые не имеют к вам никакого отношения. Это и есть пример работы с данными, как видите, пока не всегда удачный.

Я убеждена, что сегодня агентствам необходимо максимально использовать современные инструменты: и метамаркетинг, и Big Data, и нативную рекламу. Но по этому пути надо идти поступательно, ситуация не изменится очень быстро. Ведь уже давно говорят, что 30-секундник мертв, телевизор мертв. Телевизор не мертв, он просто стал еще одним вашим экраном, наряду с компьютерным.

Яркий таргетированный контент сам по себе не решит проблемы клиентов, если не будет являться частью коммуникационной стратегии кампании, в которой может быть место как digital, так и традиционным СМИ. И в этом случае потребуется помощь агентства, которое понимает бренд и выстраивает его стратегию, предлагая интегрированный подход. Только так можно получить результат, за которым приходят клиенты.

Основные перемены в рекламной отрасли, на мой взгляд, будут связаны с приходом в рекламную индустрию миллениалов. Молодежи необходима другая мотивация, другая система управления. И главный сегодняшний вызов для крупных агентств — научиться адаптироваться, предложить молодым людям такие условия работы, которые позволят им найти себя в рекламе.

Текст: Элла Стюарт, председатель совета директоров, главный управляющий директор BBDO Group