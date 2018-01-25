Вместо проекта «Летучий Отряд» телеведущая займется собственным здоровьем



РИА Новости

Елена Летучая объяснила, почему «Первый канал» больше не выпускает программу «Летучий Отряд». По словам телеведущей, врачи поставили ей диагноз «нестабильная стенокардия», и она не может летать так часто, как этого требует проект.

«Сегодняшнее утро началось с врачей и увы — грустных новостей! Пишу сразу и сама, чтобы избежать ложных интерпретаций и сломанного телефона коллег-журналистов. Многие спрашивают, почему в последних выпусках появились другие лица и корреспонденты, а я все больше в студии. Летать по 2–3 раза в неделю, как того требует программа, категорически запрещено! Никогда не думала, что размещу подобный пост, но сейчас я выбираю здоровье», — написала Летучая в Instagram.

Она заявила, что считает нечестным делать программу, «просто стоя в студии, не видя реальных проблем и не помогая их разрешить людям». Плохое самочувствие Летучей заставило канал искать других ведущих и корреспондентов, не это оказалось непросто. Телеведущая пообещала поклонникам, что они не потеряют ее с экрана «Первого Канала». Другие подробности она не раскрыла.

Напомним, «Первый канал» предложил Летучей сотрудничество после ее репортажа из Воронежской больницы №2, где телеведущая обнаружила антисанитарные условия и нарушения. Предполагалось, что в рамках проекта «Летучий отряд» она научит зрителей бороться за свои права.

Летучая обрела популярность благодаря программе «Ревизорро» на телеканале «Пятница», ведущей и продюсером которой она была с 2014 по 2016 год. Команда телепроекта проверяла качество услуг в российских отелях, ресторанах, ночных клубах и других заведениях.