РИА Новости
Елена Летучая объяснила, почему «Первый канал» больше не выпускает программу «Летучий Отряд». По словам телеведущей, врачи поставили ей диагноз «нестабильная стенокардия», и она не может летать так часто, как этого требует проект.
«Сегодняшнее утро началось с врачей и увы — грустных новостей! Пишу сразу и сама, чтобы избежать ложных интерпретаций и сломанного телефона коллег-журналистов. Многие спрашивают, почему в последних выпусках появились другие лица и корреспонденты, а я все больше в студии. Летать по 2–3 раза в неделю, как того требует программа, категорически запрещено! Никогда не думала, что размещу подобный пост, но сейчас я выбираю здоровье», — написала Летучая в Instagram.
Она заявила, что считает нечестным делать программу, «просто стоя в студии, не видя реальных проблем и не помогая их разрешить людям». Плохое самочувствие Летучей заставило канал искать других ведущих и корреспондентов, не это оказалось непросто. Телеведущая пообещала поклонникам, что они не потеряют ее с экрана «Первого Канала». Другие подробности она не раскрыла.
Напомним, «Первый канал» предложил Летучей сотрудничество после ее репортажа из Воронежской больницы №2, где телеведущая обнаружила антисанитарные условия и нарушения. Предполагалось, что в рамках проекта «Летучий отряд» она научит зрителей бороться за свои права.
Летучая обрела популярность благодаря программе «Ревизорро» на телеканале «Пятница», ведущей и продюсером которой она была с 2014 по 2016 год. Команда телепроекта проверяла качество услуг в российских отелях, ресторанах, ночных клубах и других заведениях.