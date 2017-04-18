Варианты национального бренда были представлены на Московской биеннале дизайна



Иллюстрации предоставлены пресс-службой

Экспертный совет Всероссийского конкурса «Туристический бренд России» отобрал 10 лучших концептов, разработанных российскими брендинговыми агентствами. Глава Ростуризма Олег Сафронов и сопрезидент АБКР Алексей Андреев презентовали варианты будущего национального бренда на Московской биеннале дизайна.

Национальный туристический бренд было решено создать коллективными силами признанных экспертов рынка. Конкурс «Туристический бренд России» проводится в несколько этапов.

Сначала в конце сентября 2016 года прошел трехдневный воркшоп с участием стратегов и дизайнеров из ведущих брендинговых агентств России. «Сборная команда России по брендингу» объединилась за одним столом. В здании Московского Государственного Института Индустрии Туризма имени Ю.А.Сенкевича собрались представители таких известных отечественных брендинговых агентств и дизайн-студий, как Depot WPF, Студия Артемия Лебедева, Mildberry, DDVB, Brandson, ONY, REALPRO, Coruna, Артоника, Пленум, Getbrand, Front:Design и многих других.

Работа после воркшопа продолжилась: в течение нескольких месяцев дизайнеры работали над разными вариантами логотипов и слоганов. Затем, в январе этого года, на закрытой презентации специалисты показали 22 варианта турбренда России. Согласно регламенту конкурса, из представленных вариантов Экспертный совет должен сформировать шорт-лист из 10 работ, прошедших патентную проверку, которая осуществляется силами Центра интеллектуальной собственности EY (СНГ).

Именно эти 10 концепций и были презентованы в ЦДХ в рамках Московской биеннале дизайна. Посетители биеннале могли ознакомиться с концепциями и кейсами агентств в зоне «Бренд-дизайн». Международное жюри выберет из этих 10 концептов 3 работы. Затем три финальных варианта туристического бренда России будут вынесены на общенациональное голосование.