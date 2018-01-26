Главной задачей Андрея Байкова станет поддержка компании в выполнении стратегии «smoke free future»

На должность Digital&E-commerce Director компании «Филип Моррис Интернэшнл» назначен Андрей Байков, ранее возглавлявший направление онлайн-платформ в компании Mars.

Главной задачей Андрея Байкова на новом посту будет поддержка компании в выполнении стратегии «smoke free future» (будущее без табачного дыма) посредством развития каналов Digital и E-commerce направления reduced risk products (продуктов с потенциально пониженным риском).

Комментируя свое назначение Андрей Байков отметил: «Для меня назначение на роль Digital&E-commerce директора в одну из самых инновационных и крупных компаний в своей области является большой честью и, одновременно, новым профессиональным вызовом. Рад, что смогу работать в высокопрофессиональной команде, которая ставит перед собой глобальную и важную задачу по созданию будущего без сигаретного дыма».

Свою карьеру в сфере e-commerce Андрей начал в 2007 году, за 10 лет прошел путь от руководителя департамента e-commerce в компании Quiksilver до директора онлайн-платформ компании Mars, где под его руководством прошло становление департамента e-commerce и запуск новой бизнес модели для компании - проекта Petstory. В свое время этот стартап стал победителем внутреннего бизнес-инкубатора «Фонд смелых идей» компании Mars Petcare. Инвестиции в проект составили более 100 млн рублей. Проект продолжит работать в соотвествии с разработанной концепцией развития и профессиональной вовлеченной командой, собранной под руководством Байкова.