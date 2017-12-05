Партнёром проекта CallToVisit уже стал «Яндекс.Такси»



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Акционер YouDo Николай Шестаков и экс-глава интернет-подразделения «Газпром-медиа» Владимир Марголин инвестировали в сервис CallToVisit, который предлагает пользователям бесплатные поездки на такси до точек продаж девелоперских компаний, автосалонов и других компаний, сообщает «Коммерсант».

Сервис работает по модели ad-powered taxi — продавец оплачивает такси для своего потенциального клиента до точки продаж. Пользователю достаточно оставить заявку на бесплатное такси до офиса или точки продаж на сайте компании. Авторы проекта считают, что у клиентов таким образом быстрее стимулируется решение о покупке. Соглашение о сотрудничестве уже заключено с «Яндекс.Такси».

В запуск и начало работы сервиса вложено около 10 млн рублей. CallToVisit будет зарабатывать за счет ежемесячной абонентской платы, составляющей 15 тысяч рублей. Сервис ориентирован на продавцов товаров и услуг со средним чеком от 5 тысяч рублей: например, девелоперов, автосалоны и дилерские центры, медицинские центры, туристические компании, банки, бутики. В компании отмечают, что за три месяца с момента запуска к сервису подключилось более 50 клиентов, среди которых ГК ПИК, группа ЛСР, «Авилон», «Рольф», медицинский центр Елены Малышевой.

Эксперты отмечают, что сейчас аналогов у CallToVisit нет, а в свете появления самоуправляемых автомобилей подобный сервис может быть особенно актуальным. У Google уже есть патент на подобный проект на беспилотниках, однако компания пока не запустила его.