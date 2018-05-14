Сервис будет работать по модели облачного хранилища в офлайне

Бывший исполнительный директор Delivery Club Константин Захаров и сооснователь стартапа по доставке еды «Голод» Мердан Дурдымурадов запускают сервис хранения вещей по подписке «Чердак», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Константина Захарова.

Бизнес-модель сервиса отличается от традиционных складов индивидуального хранения в формате self storage, «Чердак» работает как «облачное хранилище в офлайне». В разработку IT-платформы, склад и логистику основатели вложили $ 300 тыс. собственных средств и ведут переговоры с инвесторами о привлечении еще $ 500 тыс. на дальнейшее развитие.

При сдаче вещей сотрудники сервиса в присутствии клиента фотографируют каждый объект, упаковывают и запечатывают предметы пломбировочным скотчем и отвозят на склад на пересечении ТТК и Волгоградского проспекта. Фотографии загружают в личный кабинет пользователя, где он может управлять возвратом каждого предмета онлайн.

На старте «Чердак» будет работать в Москве, но позднее компания планирует расширить зону доставки на Московскую область и запуститься в других городах России.

По мнению участников рынка, в Москве такие услуги становятся все более востребованы: объем рынка индивидуального хранения (self storage) в 2017 году в столице достиг 2,5 млрд руб. Но ключевой фактор здесь — доверие пользователя, чего новой компании добиться непросто. Кроме того, склад должен находиться в удобном для клиента месте. «Облачное же хранение подразумевает, что клиент имеет слабое понимание, где хранятся его вещи, у него нет к ним прямого доступа. Он должен полностью доверять компании, что не всегда просто», — резюмирует эксперт.