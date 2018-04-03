В интернет-сегменте становятся все более востребованными эффективные инструментарии

Очевидно, что очередной год будет весьма болезненным для бизнеса в России. Многие предприниматели, сокращая свои расходы, урезают рекламные бюджеты, надеясь на то, что клиенты все равно найдутся. Более мудрые — меняют в корне подход к маркетингу. В интернет-сегменте становятся все более востребованными эффективные инструментарии, такие как нативный формат, реализованный в том числе в технологии DynaAds — симбиозе SEO, пиара и контекстной рекламы.

Все меньше экспериментов

Теперь у представителей не только малого, среднего, но и крупного бизнеса каждая копейка на счету. Руководство компаний продумывает наперед каждый шаг. Маркетологи, раньше довольно свободно вливавшие бюджеты в любую новинку на рынке рекламы, получили четкое распоряжение — использовать только точные, рентабельные и надежные инструменты для продвижения.

А потому каждый специалист теперь особенно трепетно смотрит на графики эффективности маркетинговых инструментов, анализирует конкретные финансовые результаты, поведение аудитории, отдачу по каждому каналу и выбирает наиболее плодотворные методы. Особое место занимает теперь аналитика. Рекламодатель, как никогда раньше, пожалуй, желает видеть честную, открытую и подробную статистику. Тратя средства, заказчик хочет знать, как сработал каждый вложенный им рубль; в каких регионах, на каких ресурсах, с какой частотой были показы ключевых сообщений и т. п.

Интернет, который помогает покупателю

Начиная с 2010 года сегмент интернет-рекламы ежегодно увеличивается почти вдвое. И даже в условиях кризиса реклама в Сети — единственная сфера рынка, которая «не проседает». Для крупного бизнеса это еще и самый легкоизмеримый канал с возможностью таргетирования по целевым аудиториям, для среднего и малого — единственный способ, в силу своей ценовой доступности и возможности «тонких» настроек по географии, приоритетам потребителя, периодам кампаний и пр.

По данным АКАР, интернет почти догнал ТВ по объемам рекламы по итогам 2017 года, прибавив за год целых 23%.

А ведь еще несколько лет назад потенциальные покупатели принимали свои решения, основываясь на прямой рекламе на телевидении или радио, на печатной или наружной рекламе (за исключением сегмента FMCG — товаров повседневного спроса). Сейчас же пресса и вовсе сдает позиции (-10% по итогам года), а радио и телевидение существенно замедлили динамику (2% и 13% соответственно).

Сегодня большинство платежеспособных потребителей находят информацию об интересующих товарах/услугах в интернете. Именно поэтому сейчас особое значение приобретают маркетинговые инструменты, способные ненавязчиво воздействовать на клиента, учитывая его интересы и аккуратно подводя к принятию решения.

Константа интернет-рекламы: контекстная реклама и SEO

Несмотря на то, что на рынке интернет-маркетинга присутствует большое количество инструментов, действительно эффективных, привлекающих реальных клиентов не так-то и много: по сути их всего два — контекстная реклама и SEO.

Именно они приносят стабильный целевой трафик при конкретном бюджете. Для сравнения: при подключении альтернативных интернет-инструментов (e-mail-рассылка, реклама в соцсетях, мотивированный трафик, баннерная и тизерная реклама, RTB, спам в мессенджерах) часто возникает ситуация, когда на фоне стремительно увеличивающих расходов количество новых клиентов растет непропорционально медленно.

Поэтому все меньше рекламодателей склонно экспериментировать с инструментами привлечения трафика. Они подключают SEO и контекстную рекламу. И все же этого оказывается недостаточно.

На сегодняшний день рост рынка контекстной рекламы все еще опережает рост рекламного рынка в целом: на контекст тратится львиная доля бюджетов. Прирост вложений в данный инструмент, по оценкам экспертов, — от 15 до 25%.

Решить проблему призваны новые технологии, позволяющие не только получать высококонверсионный целевой трафик, но и обеспечивающие полной аналитикой.

DynaAds как инструмент умного маркетинга

Технология DynaAds — это нестандартная маркетинговая технология, эксклюзивным реализатором которой в России является компания BeneQuire. По сути технология — это сочетание качественного информационного контента и рекламы, разработанной в полном соответствии с потребностями потенциальной целевой аудитории. Система дает возможность привлечь целевую аудиторию с высокой покупательской способностью, что подтверждает анализ сотен рекламных кампаний для разных сфер деятельности.

Принцип работы DynaAds достаточно прост. В партнерстве с известными авторитетными СМИ на их порталах (по специальной технологии) выпускаются информационные обзоры, которые содержат полезный контент и нативные рекламные элементы. Такие материалы получают целевую аудиторию за счет хорошего позиционирования в поисковых системах. Кликнув на рекламный блок, пользователь переходит на целевую страницу. А подача информации от третьего лица (известной площадки) вызывает дополнительное доверие у покупателя.

Взаимодействие пользователя с рекламодателем может происходить несколькими способами, например:

совершение звонка прямо со статьи ( 2−3% звонков от общего числа посетителей статьи);

2−3% звонков от общего числа посетителей статьи); заполнение заявки со статьи ( 2−3% от общего числа посетителей);

2−3% от общего числа посетителей); повышение узнаваемости рекламодателя среди целевой аудитории ( работа на отложенный спрос);

работа на отложенный спрос); переход на веб-сайт рекламодателя ( средний CTR — 15−20%, поведенческие факторы аудитории и конверсия в продажи на уровне лучших источников трафика у любого рекламодателя).

Проще говоря, DynaAds дает возможность привлечь максимальное количество клиентов с наименьшими затратами, чем большинство других каналов интернет-маркетинга (подтверждением этому являются данные аналитических отчетов).

При этом рекламодатель оплачивает только реальных целевых посетителей. Цена одного контакта с целевым потребителем конкурирует с самыми популярными каналами привлечения целевого трафика.

Подводя итоги

Если ваша цель — маркетинг с умом и без утечки бюджета, инструментарий нужно выбирать грамотно. Использование SEO, контекстной рекламы и технологии DynaAds позволяет обеспечить максимально эффективное привлечение целевых клиентов при условии тотального контроля за расходом вложений. В конечном итоге эти три направления способны вывести бизнес на «твердый плюс» даже в условиях кризиса.

Контакты для связи: Песиков Семен, директор по развитию компании BeneQuire, тел.: +7 (499) 706-80-77 доб. 6384

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