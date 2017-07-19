«Пицца Темпо» оформила заведения в стиле «Игры престолов»



Tempo.by

Сеть минских пиццерий «Пицца Темпо» сделала оригинальный подарок поклонникам сериала «Игра Престолов»: на протяжении 7-го сезона в 15 заведениях будет создана атмосфера Великих Домов Семи Королевств.

Акция, получившая название «Еда Престолов», стартует после показа первой серии нового сезона. Каждая пиццерия сети будет иметь принадлежность к тому или иному Великому Дому – речь идет о флагах, девизах и специально разработанной посуде с изображением символики. Посетители получать наклейки с гербом Те, кто соберет нужное количество стикеров будут приглашены на Королевский ужин в честь окончания сезона.

Начало 7-го сезона сериала «Пицца Темпо» уже отметила королевским пиром «Гости погрузились в атмосферу сериала, попробовали блюда из поваренной книги «Пир льда и пламени», пообщались с любимыми персонажами и сфотографировались на железном троне. Вечер завершился показом первой серии сезона. Но на этом сюрпризы не заканчиваются», - сообщили в компании.

Драматический телесериал в жанре фэнтези «Игра Престолов» выходит на американском телеканале HBO с 2011 года. Сюжет основан на цикле романов американского писателя Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». Первая серия седьмого сезона самого ожидаемого сериала была показана в США 16 июля. Всего в сезоне семь серий, последнюю из которых покажут 28 августа.