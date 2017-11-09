Новые требования позволят допустить на российский рынок более широкий ассортимент продукции



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Евразийская экономическая комиссия подготовила предложения по изменению оценки качества джинсовых тканей. Теперь в России требования приведут в соответствие с современными международными стандартами, что позволит «обелить» рынок такой одежды и повысить её ассортимент, сообщают «Известия».

Сейчас для джинсовых тканей применяются требования как к хлопковым изделиям, однако это недопустимо, так как она является «смесовой», пояснили в Роскачестве. Из-за устаревших требований технического регламента Евразийской экономической комиссии джинсовая одежда формально оказывается небезопасной.

Поэтому часть моделей производители вообще не отправляют в Россию, а часть продукции попадает в страну нелегально, из-за чего бизнес оказывается в шатком положении - если Роспотребнадзор проверит товары, то партию могут изъять. Роскачество выяснило, что из 35 популярных на российском рынке брендов джинсов ни один не соответствует требованиям технического регламента по воздухопроницаемости.

«В настоящее время Минпромторгом ведется работа по подготовке замечаний и предложений к документу. ЕЭК подготовлен проект изменений в перечень стандартов, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение техрегламента о безопасности продукции легкой промышленности. Также подготовлен проект изменений в перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследования и измерений — в том числе правила обработки образцов, необходимые для исполнения данного техрегламента и оценки соответствия продукции» — сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Проект изменений в технический регламент будет доработан по итогам публичного обсуждения и рассмотрен государствами — членами союза для его согласования. Новые требования позволят допустить на российский рынок новую продукцию, в особенности детскую, отметили эксперты.