Бизнесмен продает акции интернет-ритейлера и вкладывает их в Blue Origin



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Регулярная продажа акций Amazon.com позволяет Джеффу Безосу финансировать другой амбициозный проект — аэрокосмическую компанию Blue Origin. Ежегодно бизнесмен продает пакет стоимостью около 1 млрд долларов, сообщил он журналистам на Space Symposium.

По данным Thomson Reuters, основатель и гендиректор Amazon является крупнейшим акционером компании. Ему принадлежат 80,9 млн акций, то есть для инвестиций в Blue Origin он должен продавать 1099771 ценных бумаг.

Ранее компания планировала начать тестовые полеты с пилотами и инженерами в 2017 году, однако испытания, скорее всего, перенесут на 2018-й. Ближайшая цель Безоса — сделать Blue Origin прибыльным и самостоятельным бизнесом, долгосрочная — снизить стоимость космических полетов, чтобы они стали доступны миллионам людей.

Ожидается, что первые шесть пассажиров New Shepard (многоразового корабля и ракеты для суборбитальных полётов) совершат 11-минутный полет и поднимутся на высоту 62 км. В течение нескольких минут они смогут побыть в невесомости и посмотреть на планету со стороны. Пробные полеты без людей на борту проводятся компанией с 2015 года.

Безос продемонстрировал ракету New Shepard, совершившую пять полетов и списанную в октябре. Повторное использование носителя — ключевой момент в деле удешевления космических полетов, заявил глава Amazon. В том же направлении движется и Илон Маск, развивающий проект SpaceX.