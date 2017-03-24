В рейтинг Fortune попали миллиардер Юрий Мильнер и правозащитница Светлана Ганнушкина



Юрий Мильнер

Журнал Fortune опубликовал очередной рейтинг мировых лидеров, включив в него 50 человек, «меняющих мир и вдохновляющих других». Если в прошлом году в рейтинг попал лишь один россиянин - космонавт Михаил Корниенко, то в 2017 в нем значатся имена сразу двоих жителей России - миллиардера Юрия Мильнера и правозащитницы Светланы Ганнушкиной.

Председатель благотворительно й организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина заняла 29 место в списке мировых лидеров по версии Fortune. Журнал отмечает, что за время деятельности фонда помощь получили более пятидесяти тысяч человек, кроме того, организация оказала влияние на некоторые принятые в России законы о беженцах.

Вторым россиянином в рейтинге Fortune стал миллиардер, совладелец Mail.ru и DST Global Юрий Мильнер. Его журнал поставил на 40 место. «Названный в честь космонавта и первого человека, полетевшего в космос, российский физик, превратившийся в инвестора, заработал свои миллиарды, сделав ставки на развитие таких технологических компаний как Facebook и Airbnb», - пишет о Юрии Мильнере Fortune.

Среди прочих заслуг Мильнера значится финансирование крупных премий для физиков, биологов и математиков. Помимо того, что российский миллиардер вкладывает собственные средства, он также убедил стать спонсорами конкурсов главу Facebook Марка Цукерберга и руководителя Alibaba Джека Ма.

Лидером рейтинга Fortune стал президент бейсбольной команды Chicago Cubs Тео Эпштейн. Под его руководством клуб выиграл чемпионат США по бейсболу впервые за 108 лет. В тройку вошли уже упомянутый председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма и папа римский Франциск.

В список Fortune также попали канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Литвы Даля Грибаускайте, мэр лондона Садик Хан, глава SpaceX и Tesla Илон Маск, главный исполнительный директор AT&T Ренделл Стивенсон, американский хип-хоп исполнитель Chance the Rapper и другие.