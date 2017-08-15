Пользователи Instagram поддержали вызов основателя ВК



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Основатель мессенджера Telegram, Павел Дуров выложил в Instagram фото со своим голым торсом и бросил вызов Владимиру Путину, запустив #PutinShirtlessChallenge.

На запуск челленджа Дурова вдохновила недавняя рыбалка президента, во время которой президент РФ в очередной раз продемонстрировал голый торс.

Свою публикацию Дуров сопроводил хештегом #PutinShirtlessChallenge («Путин топлес челлендж») и обратился к соотечественникам по-английски: «Если ты россиянин, тебе придется принять участие в #PutinShirtlessChallenge. Два правила от Путина: никакого фотошопа и никакого пампинга, иначе ты не альфа!», — написал он в описании к фото.

Фотографии других пользователей, присоединившихся к флешмобу можно посмотреть в Instagram.