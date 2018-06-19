32 художника из стран-участниц мундиаля покажут свои креативные логотипы

Google выпустил дудлы в национальных мотивах, посвященные чемпионату мира по футболу. Художники из 32 стран-участниц подготовили тематические картинки, которые видят пользователи при открытии стартовой страницы поисковика. У каждого был один базовый шаблон, включая неотъемлемые атрибуты игры — футбольный мяч и ворота, сообщает ТАСС.

Дудлы будут появляться на главной странице поисковика до 15 июля и рассказывать, матчи каких сборных пройдут в этот день. Все картинки объединены одной темой — «Как играют в футбол в моей стране». На них запечатлены игроки и болельщики со своими национальными атрибутами.

Российский рисунок создала художница Арина Шабанова. В нём она углубилась в корни русского характера, добавив национальные и сказочные элементы. Она поместила на свой рисунок собор Василия Блаженного, круглобокий самовар, расписные ставни деревянных домов и болельщиков, наблюдающих за игрой в русских сарафанах, сафьяновых сапогах, лаптях и ушанках.

«Детство почти каждого русского человека наполняли две вещи — это чтение русских сказок и игра в футбол на улице. Я попыталась совместить эти два элемента из жизни ребенка», — рассказала Шабанова.