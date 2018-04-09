Хронометраж каждой серии составит 15-20 минут

Создатели позиционируют этот проект как «полудокументальный комедийный сериал», который расскажет, что же стало с одним из популярнейших блогеров, когда он остался без своей команды.

Сюжет сериала позволит зрителю проникнуть в кулуары российского блогинга. В каждый эпизод будут привлечены известные российские блогеры. В первой серии принял участие Big Russian Boss.

Описание первой серии: Резкое падение интереса к некогда популярному шоу оставило Сергея Дружко на обочине трендов. Правда, сам он этого не признаёт и пытается вернуть былую славу всеми возможными способами. Сергей идёт на коллаборацию с Big Russain Boss, делает интеграцию с каналом Borsch, но все это приводит совсем не к тем результатам, которых он ожидал.

К выходу планируется 20 серий, хронометраж которых будет варьироваться от 15 до 20 минут.