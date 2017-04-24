В интернете он еще безумнее



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Телеведущий Сергей Дружко запустил собственное шоу на YouTube. Оно называется «Дружко Шоу» и посвящено мемам. Ведущий планирует исследовать мемы – что это такое, по каким законам существует и как соотносится с реальной жизнью.

По стилю передача напоминает телевизионную программу «Необъяснимо, но факт», ведущим которой раньше был Дружко. Эта передача принесла ему славу в сети: пользовали цитировали странные и глубокомысленные фразы ведущего в пабликах, посвященных безумию, а также высмеивали его необычную манеру речи.

В шоу много отсылок к передаче «Необъяснимо, но факт» и пародий на самого Дружко. Кроме того, в передаче есть несколько разделов. Так, в первом выпуске появилась рубрика «Биржа мемов», ведущий которой рассказывал, «какими мемасами запомнилась уходящая неделя», а также пранк, «насколько мемы совпадают с тем, что происходит в реальной жизни». Также в шоу много странно построенных фраз.

Что же побудило сильных мира сего открыть доступ к этому порталу? Я обратился к потокам своего сознания и, четко сформулировав вопрос, начал ждать ответ. К сожалению, ответа долго не было и мне пришлось посетить данный портал. Как только страничка загрузилась, я все понял. Все дело в одиночестве. Сергей Дружко в разблокировке сайта PornHub в России.

В первом выпуске Дружко рассказал, что такое мемы, поговорил о «Версусе», снятии блокировки PornHub и о том, что Павел Дуров удалил всех из друзей.

Фразы-мемы из шоу «Необъяснимо, но факт»