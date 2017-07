Размещение запланировано на конец текущего года



Depositphotos

Сервис облачного хранения данных Dropbox начал поиск гаранта размещения ценных бумаг для первого выхода на IPO в конце текущего года, сообщает Reuters.

Три года назад компания получила почти 10 млрд долларов во время сбора средств от частных инвесторов. Выход на IPO станет для Dropbox ключевым показателем стоимости. В течении ближайшего времени начнутся переговоры с инвестиционными банками.

Крупные американские технологические компании, в частности Uber Technologies Inc и Airbnb Inc, предполагают, что компания может получить более низкую оценку биржевых инвесторов. Например, основного конкурента Dropbox, компанию Box Inc, в ходе IPO в 2015 году оценили примерно в 1,67 млрд долларов, что меньше 2,4 млрд, полученных в ходе частных инвестиционных раундов.

Услугами сервиса Dropbox пользуются более 500 млн человек. Общий объем привлеченных компанией инвестиции в семи раундах составляет 1,7 млрд долларов от 26 инвесторов. В начале года основатель компании Дрю Хьюстон сообщал, что годовая выручка сервиса превысила 1 млрд долларов.