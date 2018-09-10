Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+9
Проектов
Топсостав
+1
Пост
Форум
+4
Обновления
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

18+

«Dомашний» обновил айдентику телеканала

10.09.2018 в 13:05

Цветочные паттерны сохранены

Айдентика и промостиль телеканала «Dомашний» были признаны лучшим оформлением канала на Всероссийском конкурсе в области дизайна и промоушена «Медиабренд». В новом сезоне стиль канала сохранит свою уникальность, но будет слегка обновлен.

«Dомашний» традиционно «переоденется» к новому телесезону. Рестайлинг был проведен in-house маркетинговой командой канала.

Изменения коснутся стилистики ID-роликов и общего оформления «Dомашнего». Если в прошлом сезоне главным героем сюжетов был логотип, то в новых промо акцент сделан на любовь и приверженность зрителей к телеканалу вообще и к его контенту в частности — даже самые важные события в жизни не могут оторвать их от просмотра.

Идеи новых ID разработаны креативным департаментом. В кастинге на съемку в промороликах приняло участие более 150 актеров.

Обновленный промостиль коснется всех графических элементов эфира. По-новому будут оформлены привычные цветочные паттерны, активнее будет использоваться цветное стекло, к основному цвету бренда — фуксии — добавятся другие цвета.

Ольга Карташкова, директор по маркетингу телеканала «Dомашний»:

Наш бренд узнаваем целевой аудиторией и стабильно привлекает новых зрительниц. Последние годы мы наращиваем аудиторию молодых, активных, современных женщин, и айдентика канала работает на эту задачу, в первую очередь.

В каждом сезоне мы обновляем оформление, становимся моднее, современнее, сохраняя стилеобразующие элементы бренда, не изменяя традиционным ценностям «Dомашнего» и не отталкивая наших лояльных зрительниц.

Телеканал Домашний
Брендинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.