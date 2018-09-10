«Dомашний» обновил айдентику телеканала

Айдентика и промостиль телеканала «Dомашний» были признаны лучшим оформлением канала на Всероссийском конкурсе в области дизайна и промоушена «Медиабренд». В новом сезоне стиль канала сохранит свою уникальность, но будет слегка обновлен.

«Dомашний» традиционно «переоденется» к новому телесезону. Рестайлинг был проведен in-house маркетинговой командой канала.

Изменения коснутся стилистики ID-роликов и общего оформления «Dомашнего». Если в прошлом сезоне главным героем сюжетов был логотип, то в новых промо акцент сделан на любовь и приверженность зрителей к телеканалу вообще и к его контенту в частности — даже самые важные события в жизни не могут оторвать их от просмотра.

Идеи новых ID разработаны креативным департаментом. В кастинге на съемку в промороликах приняло участие более 150 актеров.

Обновленный промостиль коснется всех графических элементов эфира. По-новому будут оформлены привычные цветочные паттерны, активнее будет использоваться цветное стекло, к основному цвету бренда — фуксии — добавятся другие цвета.