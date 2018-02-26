Беспилотники продемонстрировали сумочки из новой коллекции



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Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане показал новую коллекцию с помощью беспилотных аппаратов, которые заменили на подиуме традиционных девушек и мужчин-моделей.

Беспилотники, украшенные медленно мигающими шарами, вылетели на подиум под композицию Кендрика Ламара «All the Stars». Аппараты в течение нескольких минут демонстрировали сумки из новой коллекции итальянцев. Затем на подиум вышли обычные модели, чтобы продемонстрировать платья, юбки, шубы и свитшоты.

Перед началом организаторы попросили гостей выключить Wi-Fi на своих смартфонах, в том числе прекратить «раздачу» интернета, так как он мог помешать управлению дронам. Беспилотниками управляли из-за кулис.

В модельном доме отметили, что именно таким видят будущее всех модельных показов, чтобы публика могла сконцентрировать внимание именно на одежде, а не на внешности моделей.