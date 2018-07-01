Лицами ТВ-заставок стали звезды телеканала

Весной стало известно о начале сотрудничества телеканала СТС с Сергеем Светлаковом и Александром Незлобиным, ранее являвшихся лицами конкурирующего канала ТНТ.

В частности, Сергей Светлаков, согласно условиям договора, к своей работе над контентом СТС приступил лишь с 1 июля. А уже сегодня на телеканале появились новые ID-ролики в том числе и с его участием.

Ролики логически продолжили масштабный ребрендинг СТС, в ходе которого изменился логотип, появилось новое эфирное и внеэфирное графическое оформление, а также слоган «Больше солнца!». В съемках приняли участие Сергей Светлаков, Вера Брежнева, звезды сериала «Воронины» и другие.

В центре каждого ролика — отдельная история, переломным моментом которой становится появление солнечных лучей, дополненных фирменной графикой СТС. Именно они меняют всё происходящее в ролике — как и канал СТС, преображающий жизнь телезрителей.

По сюжету одной из новых заставок, Сергей Светлаков c подарком в руках застревает в лифте, куда неожиданно проникают солнечные лучи, олицетворяющие канал СТС. С появлением солнца лифт преображается и превращается в место грандиозной вечеринки с хлопушками и шарами, обаятельным псом и наряженными гостями.

Каждая история передаёт одну из ценностей бренда и представляет СТС как добрый, мечтательный, озорной, большой, яркий, мудрый, остроумный, темпераментный, семейный и солнечный телеканал.

Андрей Тельминов, директор по маркетингу телеканала СТС: Новый солнечный слоган и новые ID отражают все те позитивные перемены, которые произошли с каналом в этом телесезоне. СТС растёт, становится более глубоким концептуально и визуально, но при этом не меняет своего изначального предназначения, оставаясь любимым в каждой семье.

ID-ролики соединяют новые графические и идеологические константы с постановочными съёмками, которые проходили на реальных объектах, в том числе и на узнаваемом Живописном мосту в Москве.

Елена Шанович, арт-директор телеканала СТС:

Первая и, на мой взгляд, очень удачная стадия ребрендинга СТС затрагивала исключительно графическую форму, которая позволила привести всё эфирное и внеэфирное оформление к стилевому единству. Логическим продолжением стало появление ID- историй, визуализирующих душу канала. Это живое воплощение тех ценностей и смыслов, которые мы транслируем нашим зрителям.

В создании нового оформления СТС также поучаствовали Вера Брежнева, Екатерина Волкова и Георгий Дронов. Солнечные ролики с лицами канала будут дополнять эфир по мере выхода премьер. Также обновления затронут и графику бренда «КИНО НА СТС», которая осталась верна своему стилю, но приобрела более проработанную и гармоничную визуализацию с широкой возможностью использования спонсорских интеграций.