Производители инструментов не успели заменить регистрацию



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Некоторые виды инструментов и медизделий лишились формального допуска на российский рынок. Компании не успели обновить регистрационные удостоверения, и от 10% до 40% их продукции оказались под запретом, сообщает «Коммерсант». Большая доля закупок этих инструментов приходится на государственные больницы.

По постановлению правительства РФ 2012 года производители, которые получили удостоверение до момента принятия постановления, должны обновить документы до 31 декабря 2016 года. Таким образом, с первого января текущего года продукция некоторых компаний потеряла доступ на российский рынок из-за отсутствия обновленной регистрации. По данным двух отраслевых ассоциации от 10% до 40% продукции компаний, входящих в эти объединения, больше не могут реализовываться в России.

По информации союза «Медресурс» около 14 тыс. удостоверений подлежат замене. Но Росздравнадзор выдал всего 698 разрешений в 2015 году и 800 в 2016. В союзе рассказали, что, например, из 10 тыс. зарегистрированных в России стоматологических инструментов, регистрацию обновили только 4 тыс.

В IMEDA (Ассоциация международных производителей медицинского оборудования) считают, что компании-участники ассоциации должны заменить около 10% удостоверений. При этом члены IMEDA (40 компаний) поставляют на российский рынок до 70-80% изделий в ряде сегментов. В августе прошлого года ассоциация предлагала Минздраву синхронизировать сроки выдачи новых бланков с их заменой по требования законодательства ЕАЭС. Это позволило бы продлить сроки обновления регистраций. В Минздраве отметили, что не стоит опасаться исчезновения части медизделий с рынка.