Подборка новостей высоких технологий и их возможности использования в рекламе в рубрике «Экспертиза» на Составе



Дмитрий Втулкин

Голограммы вместо фотографий, «Гарри Поттер» в дополненной реальности, летающие такси, VR-шлем будущего – о трендах в области высоких технологий и способах их внедрения в индустрию рекламы рассказывает Дмитрий Втулкин, Digital Group Head BBDO Moscow.

Голограммы – новый способ сохранить воспоминания

С 2015 года компания 8i ведёт разработки «объёмных видео», которые можно смотреть с помощью очков виртуальной реальности или проецировать на экраны смартфонов в рамках дополненной реальности. Компания решила расширить сферу использования VR и AR, отстранившись от развлечений и игровой индустрии. Цель их нового проекта – исследовать, насколько «объемные видео» и голограммы способны заменить людям привычные фотографии или видеозаписи с их родными и близкими.

«Голограммы» – в данном случае все-таки неудачный термин. Разговор скорее идет о возможности перенести реальные объекты (в том числе людей) в полностью виртуальную среду. Вообще история, конечно, очень интересная, но скорее не конкретным примером, а трендами, которые за ней скрыты. Главный из них – попытка разобраться, как же нам жить с VR и как перенести эту действительно интересную технологию в поле массового опыта, построить привычку ее использовать. В статье приведен хороший user case, отвечающий на вопрос «зачем же мне VR?». Чем больше будет подобных примеров, тем больше эта технология будет проникать в жизнь и тем скорее мы сможем использовать ее в своих рекламных целях, не сталкиваясь с возражениями из серии «кто же это будет делать?!» и «цена за контакт сравнима с ВВП небольшой страны!».

Создатели Pokemon Go выпустят игру по «Гарри Поттеру» в дополненной реальности

Студия Niantic Labs, разработавшая игры Ingress и Pokemon Go, анонсировала новый проект в дополненной реальности — Harry Potter: Wizards Unite. Niantic рассказала, что события в игре по миру «Гарри Поттера», как и Pokemon Go, будут привязаны к объектам в реальном мире. Игроки смогут изучать заклинания, биться с «легендарными чудовищами» и объединяться с другими игроками, «чтобы побеждать могущественных врагов». Разработчик пока не назвал дату выхода игры и не показал никаких кадров из нее.

«Ну что можно сказать: «expecto детские бренды!». Время жгучих коллабораций и глубокой интеграции (насколько это возможно по задумке создателей игры) пришло. Не зря в глобальном исследовании Internet Trends 2017 игры выделены в отдельное направление, и по количеству времени контакта они уже обогнали социальные сети (правда, пока не в РФ)».

Uber заключила контракт с NASA для создания центра управления летающими такси

Uber заключила контракт с NASA, по которому космическое агентство займется разработкой программного обеспечения для управления летающими такси. Об этом было объявлено 8 ноября на презентации сервиса Uber Elevate в Лиссабоне. По словам директора по продуктам Uber Джеффа Холдена, тестирование летающего такси начнется в Лос-Анджелесе в 2020 году. Машина рассчитана на четырех пассажиров и будет способна набирать скорость 322 км/ч. На полную мощность сервис по вызову летающих такси планируется вывести к 2023 году.

«После подобных новостей нам, простым русским рекламщикам, остается лишь разводить руками. Ну или можно использовать как тему для ролика: история простого мальчика в больших очках из LA, который мечтал стать пилотом и смог воплотить свою мечту, став аэротаксистом в UBER».

Искусственный интеллект Intel создал спецэффекты для музыкального клипа в стиле Snapchat

Специалисты компании Intel впервые использовали искусственный интеллект для создания спецэффектов в музыкальном клипе китайской певицы Крис Ли. Нейросеть научили распознавать лицо исполнительницы, отслеживать ее движения и мимику, что позволило снять видео без использования костюма с трекинговыми маячками. Технология похожа на функцию распознавание лица в Snapchat. В компании Intel заявляют, что это позволит снизить затраты на производство видеоконтента в развлекательной индустрии. Они не исключают, что создание спецэффектов может стать одним из основных направлений разработки в ближайшее время.

«В самом видео нет ничего особенного, но есть примечательное в цитате основателя The Wired Кевина Келли о том, что в следующих 10,000 стартапах модель будет описана простой формулой: «Возьмите X и добавьте к нему AI» — работает и для гигантов уровня IBM. В перспективе такого подхода, с одной стороны, мы имеем демократизацию любого вида машинноподобного труда и возможность создания крутых эффектов минимальными затратами. С другой стороны — антиутопию, где все индустрии сосредотачиваются в руках IT-гигантов, владеющих достаточным количеством экспертизы в AI и ресурсами для его разработки».

Facebook показала журналистам VR-шлем будущего

Компания Facebook на конференции Oculus Connect 4 продемонстрировала новый прототип шлема виртуальной реальности. В отличие от Oculus Rift, HTC Vive и PlayStation VR, разработка является полностью самостоятельным устройством. Ему не нужны ни камера, ни провода, ни игровая приставка или ПК: активные датчики находятся на самой гарнитуре, а вычислительный блок спрятан внутри.