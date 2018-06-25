Бонусная система позволит получать скидки в магазинах – участниках проекта

Владельцы столичной транспортной карты «Тройка» теперь могут подключиться к программе лояльности и пользоваться бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты, кинотеатров и других партнеров, а также совершать бесплатные поездки в общественном транспорте, сообщается на сайте мэрии Москвы.

Бонусной программой могут воспользоваться те, кто использует «Тройку» в режиме кошелька, то есть кладет на карту деньги для оплаты поездок. Чтобы получить и потратить бонусы, нужно зарегистрироваться в программе лояльности «Город», привязав к ней номер своей карты «Тройка».

«Участники программы могут получать бонусы при совершении покупок у компаний-партнеров и обменивать их на скидки у этих компаний. Накопленные бонусы можно использовать для пополнения „Кошелька“, при этом один бонус равен одному рублю. Цель — создать такие условия для пассажиров, чтобы пользоваться городским транспортом было не только удобно, но еще и выгодно», — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Есть два способа получить бонусы. Первый — при пополнении «Тройки» от 250 руб. на бонусный счет будет начислено 3% от суммы пополнения в виде бонусов. Второй — при оплате товаров и услуг у партнеров программы при предъявлении карты «Тройка» или мобильного приложения «Город» также будут начисляться бонусы — до 30% от стоимости покупок. После того, как их накопится более 100, их можно использовать двумя способами: при оплате проезда и при покупках у партнеров программы, но в этом случае на кассе надо уточнить, возможно ли списание бонусов.

Партнёрами проекта уже выступили сеть «Шоколадница», медицинская сеть «Медси», «Аптечная сеть 36,6», супермаркеты «Перекресток», а также многие другие магазины, аптеки, кинотеатры и химчистки.