На чулочно-носочные изделия нанесены работы русских авангардистов



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Бренд носков St. Friday Socks выпустил лимитированную серию «Супремус» по мотивам картин из собрания Третьяковской галереи. Для создания коллекции спользовались работы русских авангардистов.

Для переноса на носки были выбраны картины «Черный квадрат», «Женщина с граблями», «На сенокосе» Казимира Малевича, «Супрематизм» Ивана Клюна и одноименная работа Ильи Чашника, «Голова быка» Михаила Ларионова, «Знак общества "Супремус"» и «Эскиз ткани с орнаментом из цветных треугольников» Любови Поповой.

Трансформация художественного произведения в текстильный дизайн была проведена максимально бережно. Работы знаменитых авангардистов разбирались на составляющие, чтобы сохранить узнаваемый стиль художников, и в то же время соотнести детали изображения с требованиями современной моды и техническими возможностями фабричного производства. В выборе самых удачных эскизов дизайнеров St.Friday Socks также принимали участие сотрудники Третьяковской галереи.

«Это наш первый опыт сотрудничества с музейными собраниями, - комментирует выпуск коллекции основатель бренда Сергей Тонков. – Надеюсь, он даст начало целой художественной серии. В случае успеха мы продолжим сотрудничество с Третьяковской галереей и будем искать возможность работы с другими художественными коллекциями и современными художниками.

Коллекция «Супремус» выпущена ограниченным тиражом. Стоимость пары носков составляет 399 рублей.