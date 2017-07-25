Восприятие безобидной надписи на холщовой сумке изменил слишком креативный дизайнерский шрифт



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Американский интернет-магазин модной одежды и аксессуаров BelleChic оказался в щекотливой ситуации. А все из-за того, что дизайнер переусердствовал с креативом шрифта в слове «Glitter», что означает блёстки. Вместо него пользователи отчетливо читали Hitler – Гитлер.

Из надписи на сумке «My favorite color is glitter» (Мой любимый цвет – это блёстки), получилось ни что иное как прославление фамилии немецкого диктатора.

На казус незамедлительно отреагировали пользователи социальных сетей, в частности, в Twitter. Только за сутки твит о «нацистской» сумке набрал более 30 тысяч репостов.

Несмотря на произошедшее магазин не стал изымать товар из продажи. В BelleChic отреагировали довольно оперативно и просто изменили шрифт в написании слова «Glitter». «Мы приносим свои извинения за нашу сумку. Мы изменили ее дизайн. И надеемся, что этот вариант вам понравится больше», - говорится в твиттер-аккаунте BelleChic.

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