Это уже не первое такое письмо

Артемий Лебедев пригласил дизайнера Анатолия Зенкова вернуться на работу в студию. Он написал ему письмо с предложением снова работать вместе. После этого Зенков распечатал письмо от Лебедева на футболке. Об этом Лебедев рассказал в своем блоге.

Лебедев написал, что очень высоко ценит Зенкова. Зенков уволился из студии в 2003, и с тех пор раз в несколько лет Артемий пишет ему письмо с просьбой вернуться. После очередного приглашения Зенков попросил разрешения сделать себе футболку, и теперь носит ее.

Скриншот: facebook.com/temalebedev

Текст на футболке:

«Толян! Если ты еще не уехал к буржуям, я не теряю надежду снова с тобой работать. Мне кажется, ты – отличный арт-директор. Ну а все остальное ***** (неважно). Артемий Лебедев».

Зенков работал в Студии Лебедева до 2003 года. Он участвовал в создании флеш-игры для MTV, сайта пива «Старый мельник» и рекламы для Яндекса. В 2003 он с еще одним бывшим дизайнером Студии Лебедева Алексеем Пелевиным основал дизайн-студию Park. Сейчас Зенков занимается интерактивным дизайном.

Скриншот: anatanatolyzenkov.com/

Стикеры для Телеграма, разработанные Зенковым:

Скриншот: www.facebook.com/anatolyzenkov