О музыкальном фестивале как о маркетинге

Создатель Alfa Future People Виктор Шкипин рассказал Sostav о том, как сделать из фестиваля идеальное в плане маркетинга событие и почему при позиционировании бренда решает не бюджет, а идея.

О жизненном цикле крупных фестивалей и возможности самоокупаемости

Срок окупаемости любого крупного мирового фестиваля очень долгий. Проблема всегда в том, чтобы начать — как правило, какому-то агентству дают деньги, которое делает мероприятия под ключ. На следующий год по каким-то причинам бюджет урезается и мероприятие пропадает. Таких примеров немало, например «Red Rocks» Сбербанка.

Мы пошли изначально другим путем и сделали долгосрочную ставку — организуя все сами, привлекали агентства только на отдельные направления. По бизнес-плану фестиваль в горизонте 5 лет должен выйти на самоокупаемость и начать приносить прибыль. Получись у нас это, и мы станет первым примером в России, когда маркетинговая активность приносит деньги.

Как стоимости билетов делает AFP совместным переживанием

Нет ничего хуже, чем бесплатные городские концерты — как правило, на них ходят от нечего делать. Это еще одна из причин, почему мы делаем фестиваль так далеко.

Высокая стоимость поездки на фестиваль, куда входят билеты на само мероприятие, на поезд или самолет, проживание в гостинице или кемпинге, парковка — помогла нам сформировать определенную прослойку — эти люди будут хоть весь год собирать деньги, но поедут к нам. Поэтому на AFP оказываются только те, кто очень хочет. Планируя весь год поездку, ты не напьешься в первый же час, а скорее отметишь у себя в календарике, каких артистов послушать и на какие мероприятия сходить.

Люди осознанно и практично подходят к фестивалю. Спрашивают: «Кого еще привезете? Какая сцена?». Они ведут себя формально как покупатели, понимая, что целые выходные потратят на фестиваль. Это делает AFP совместным переживанием.

О губернаторе Нижнего Новгорода и качестве аудитории

В этом году было совещание в Нижнем Новгороде, открывал его губернатор Валерий Шанцев — современный человек с хорошим чувством юмора. Он начал с того, что предложил всем не мешать нам, а помогать, потому что команда AFP делает 4 года отличный фестиваль.

Когда он пришел на фестиваль, то после часа несколько напряженной прогулки его первым вопросом был: «Где наркоманы и проститутки?». Я спросил: «А что, надо?» — «Мне обещали, что будут». Если серьезно, то он был поражен качеством людей, которые к нам приезжают.

К примеру, наших посетителей заботит то, как они будут выглядеть утром. Но в этом году у нас будут укладки и барбершопы — мы делаем целую инфраструктуру, целясь именно в средний класс молодежи.

Мы хорошо понимаем, что эти ребята вступают в пору входа в банковские продукты. И поэтому с ними нужно формировать долгосрочную связь: пара познакомилась на первом фестивале, ко второму у них уже появился ребенок, а сейчас ему пошел третий год. И все это время мы с ними.

Об организации маркетинга фестиваля

Для меня фестиваль - это бренд, который надо строить, поэтому у нас с акционерами возникает много споров. В частности, что к доходу можно идти по кратчайшему пути: продавать дешевые билеты, экономить на музыкантах, не делать теплую воду в душах.

Но тогда, во-первых, мы получим другое качество аудитории. Во-вторых, о нас не будет писать Tatler и снимать Первый канал. AFP — уникальное мероприятие в плане комфорта. Поэтому правильные люди едут к нам, дают оценки и советы другим правильным людям. Так мы потихонечку разрастемся.

Иначе может получиться совершенно другой фестиваль. Например, после первого года мы получили обратную связь: «Нам бы душ». Вода нашлась на глубине аж 150 метров и температуры 3-4 градуса. В итоге мы выставили 100 душей, в проточном режиме нагревая эту воду.

Когда организаторы других фестивалей об этом слышат, они вообще недоумевают: «Вы реально бьетесь над температурой воды в душах? Нам тут главное, чтобы заточки не пронесли». Чтобы обеспечить только один нагрев воды нужна отдельная группа дизель генераторов, и они потребляют столько топлива, что между ними и Нижним нон-стоп ездит бензовоз. Просто чтобы добавить комфорта.

Таких психопатов на рынке больше нет. Поэтому еще долго нигде в мире на других фестивалях не появится душ и не будет бесплатного широкополосного Wi-fi.

Мы проехали с командой по всем фестивалям, когда начинали. От Electric Daisy и Burning Man до Tomorrowland и Coachella. Все делают ставку только на музыку. Мы решили сделать упор еще на 2 вещи — спорт и технологии. Фактически это могут быть даже три разных целевые аудитории.

У нас 25 видов спорта: площадки для скалодрома, лазертага, футбола, волейбола и т. д. - это первая точка притяжения.

Вторая точка — технологии, потому что «Альфа» изначально самый технологичный банк. Понятно, что сейчас ему наступают на пятки, но любое маркетинговое мероприятие должно соответствовать ценностям бренда. Мы ставим огромные шатры-лектории по квадрокоптерам, 3Д-принтерам (где в этом году будут печататься человеческие органы), по очкам виртуальной реальности и презентации виртуальных игр.

Много всего направленного на гиков и технофриков. Когда у AFP появятся посетители, которые будут приезжать к нам только ради технологий, значит, мы проработали целых две аудитории.

Такое позиционирование уникально — ответственно заявляю, что в мире больше нет фестивалей, которые так озабочены своей дневной программой.



О том, почему фестиваль так интересен инвесторам

Конечно, «Альфа-Банк» — наш основной инвестор. Но к нам активно подтягиваются и другие. Master Card нас сразу поддержала, чтобы заявить Pay Pass технологию. Отлично работает вся эта история с браслетами (на фестивале нет наличных денег, только бесконтактная оплата через индивидуальный браслет. Примечание редакции).

Билайну мы оказались интересны, потому что для них это способ показать свои Wi-fi возможности — интернет на AFP летает. Еще у них стоит точка по продаже телефонов и Sim-карт, они обеспечивают всех зарядками. Так Билайн позиционирует себя как компанию, которая обеспечивает связь во всех смыслах.

Интересные кейсы внутри фестиваля и как они придумываются

У некоторых марок работает маркетинг или агентство. Но в основном идеи рождаются, когда мы садимся с бренд-менеджером и начинаем штормить. Есть 50 гектар — что хотите, то и делайте, хоть самолет привозите. Главное, чтобы было прикольно.

Креативный подход в этом году у «Боржоми». Мы вместе придумали идею: по фестивалю ходят красивые ребята в форме спасателей и предлагают бутылочку воды. Если они увидят, что человеку плохо после веселой ночи, ему будут давать бутылку минеральной воды.

Интересная интеграция с «Миллером», пивным брендом, активно поддерживающим музыку. Они сделали в этом году на всех банках с «Миллером» логотип AFP. В компании посчитали, что мы уже стали настолько притягательным брендом для молодежи, что положительно скажемся на продажах. «Боржоми», кстати, тоже поставили наш лого на свои алюминиевые банки, которые бренд впервые использовал и представил именно у нас на фестивале.

BeepCar в этом году делает точечную историю, предлагая набрать попутчиков по дороге на фестиваль.

Нижегородская энергетическая компания, например, сделала точки зарядки для мобильных. Они таким образом хотят для своих клиентов создавать определенный имидж.

История с маркетингом очень простая: выигрывает не тот, кто вносит максимальный спонсорский взнос, а тот, кто делает наиболее интересную активность.

Интерес к нашему фестивалю высок, потому что к нам едут генераторы контента. Чем более интересную активность организовать, тем больше людей сфотографируется и выложит в соцсети вашу идею. Условно говоря, на фестивале 50 тысяч, каждый сделал перепост, у каждого в друзьях по 100 человек минимум. Выходим на цифру пять миллионов людей, увидевших какую-то интересную активность.

Отсюда вывод — решает не бюджет, а идея, ее креативное исполнение.

Можно вложить большие деньги и получить свое место на плакатах, но абсолютно не озаботиться активностью на площадке, что будет большой ошибкой. Когда ты участвуешь в большом мероприятии, решает не бюджет, а идея.

Поэтому в этом году Miller и Bacardi делают вообще свои сцены. Они хотят ассоциировать себя с каким-то конкретным музыкальным направлением. У Bacardi, например, рэперы с карибским привкусом — так они выстраивают свое позиционирование – The Sound of Rum.

Не надо жадничать, надо идти к самым отмороженным креативным агентствам, чтобы они там придумывали что-то, что зацепит людей.

О брендах, с которыми AFP не работает

Мы в этом году отказались от «Калашникова». Мне с позиции маркетолога нравится, как они перестраивают бренд. Они делают все концептуально и современно, действительно вызывая гордость за страну. Но все-таки я посчитал, что, у нас рекламировать «Калашникова» нельзя, потому что, как ни крути, предназначение этого изделия — убивать людей.

О еще неосуществленных идеях

Мы хотим сделать заправку на парковке и ищем партнера среди нефтяных компаний. Еще хотим сделать чартеры на фестиваль из разных городов, забрендировав самолеты. Для этого ищем авиакомпании.

О маркетинговом эффекте, который трудно посчитать

Как Coca-Cola может посчитать прямой эффект от ролика «Праздник к нам приходит»? Это имиджевая история, с которой люди просто вырастают. Для многих Новый год уже невозможен без Coca-Cola на столе. Они приучили к этому аудиторию, мы сейчас пытаемся сделать то же самое — если ты хочешь проводить свою молодость ярко и современно, то раз в год ездишь на AFP.

Сколько стоит перепост в соцсети и сколько стоит сделать так, чтобы люди набивали себе наш логотип? Настолько они прикипают к событию. Как можно это посчитать или замерить, когда человек сознательно пишет хештэг AFP? Когда человек фотографируется на фоне сцены или участвует в конкурсах? Элементарно: 50 тысяч человек, сделавших несколько фото или видео, тут же охватывают пять миллионов соответствующей территории.

Ты делаешь инвестиции на количество очень глубоких контактов. Например, когда человек искренне пишет, что ему было у нас хорошо. Это очень сложно посчитать в деньгах, но можно попробовать: делим количество лайков и шеров на бюджет, понимаем, сколько стоит тебе один контакт, вхождение в соцсеть человека. Но у нас же еще другой трюк, мы это все на самоокупаемость выводим.

О плохой погоде

Мы боялись таких ситуаций, поэтому с самого начала учитывали технические аспекты — от глубины закладки кабелей до организации парковки и объездных путей.

Как только мы поняли, что будет плохая погода, то начали писать об этом везде, где могли. В соцсетях сообщили: «Ребята, похоже будет плохая погода, покупаем сапоги, заряжаемся хорошим настроением и приезжаем!».

Также подготовили телеграм бота, с помощью которого коммуницировали с гостями. На совещании с МЧС мы отчитывались о проводимых мерах по раннему и экстренному оповещению гостей и рассказали про телеграм. Чиновники внимательно послушали, покивали. И ровно через сутки появился бот МЧС. Меня поразило, насколько хорошая идея может быть воспринята такими контролирующими органами в том числе.

О дополнительных площадках

Франчайз точно, мы сейчас общаемся с рядом стран СНГ. На нас выходят деятели индустрии шоу-бизнеса. Мы сейчас в стадии переговоров с некоторыми из них, потому что нам нужно убедиться в их серьезности.

О принципе отбора исполнителей на фестиваль

Когда мы начали делать первый AFP и пытались понять, когда звать, то все артисты говорили, что они «номер один», с «20-летним стажем» или «восходящие звезды». Поэтому мы решили сделать нашу премию Alfa Future Awards, которая бы определяла самых востребованных на данный момент электронных музыкантов.К выбору мы подошли с чисто прагматичной маркетинговой меркой, сделали исследование по канонам жанра. Мы взяли репрезентативную выборку клубов электронной музыки от Калининграда до Владивостока, по несколько из каждого города. И задали директорам, арт-директорам один вопрос – на какого из артистов проще всего продавать билеты по шкале от 10 баллов до 1 балла? Сделав очень четкую статистическую верную выборку, мы разбавили ее мнениями программных директоров радиостанций. Всего мы получили мнение 110 людей.

Так мы получили четкое ранжирование востребованности ди-джеев в стране от 1 до 100 места.

Мы сначала использовали это в своих интересах. Но потом подумали, что это же всем интересно, и сейчас такой шкалы рынка нет. И мы провели церемонию, где наградили первых 10. Планируем развить это в более масштабную историю.

О конечной цели

Мы хотим, чтобы о нас знали все. И те, кто хотел приехать, мог бы приехать. Мы вширь сильно расти не хотим, потому что нам большой толпы не надо. Наверное, мы хотим стать главным событием в своем роде. Чтобы в России появилась фестивальная культура среди людей. Когда мы тренд такой сформируем, тогда уже точно можно считать, что свое дело выполнили.

Над материалом работали:

Алексей Павлов

Михаил Ковынев

Денис Сидоров

Алена Батурина