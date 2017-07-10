Поставщики ритейлера уже высказывают свое недовольство таким сотрудничеством компаний



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Российский ритейлер "Дикси" и крупный табачный дистрибьютор ТК "Мегаполис" запустили совместные оптовые и мелкооптовые продажи в несетевой рознице, сообщает "Коммерсант".

Теперь товар, получаемый ритейлером напрямую от производителей, поступает на склады "Мегаполиса" для последующей перепродажи в несетевую розницу. Проект в пилотном режиме запущен в Москве, Челябинске и Санкт-Петербурге.

Объединение закупок, логистики и дистрибуции компаний увеличит каналы сбыта оптовых и мелкооптовых партий товаров. Так, развитая логистическая сеть "Мегаполиса" обеспечит высокое качество поставок расширенного ассортимента в магазины традиционной торговли, а через торговую систему "Дикси" пойдёт товарный поток, которого у табачного дистрибьютора нет.

В свою очередь проектом объединения недовольны поставщики ритейлера. "Закупая больше товара с учетом потребностей “Мегаполиса”, “Дикси” требует увеличить скидку, но мы могли бы продать этот объем другим оптовым компаниям с большей выгодой. Таким образом ритейлер перетягивает себе нашу маржу", - сообщает один из поставщиков.

Обе компании за последний год столкнулись с замедлением темпов роста – каждый по своей причине. Одна снизила отгрузки сигарет на падающем табачном рынке. На результатах второй сказались проблемы с менеджментом, отток клиентов и, как следствие, резкое замедление роста продаж.