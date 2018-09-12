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Диез или хэштег? Студия Лебедева разработала лого для концертного зала «Зарядье»

Екатерина Назаренкова 12.09.2018 в 12:10

Логотип повторяет характерный рисунок стеклянной крыши площадки

В парке «Зарядье» появилась многофункциональная музыкальная площадка. Открытие концертного зала было приурочено к 871 дню рождения Москвы. Дизайном логотипа площадки занималась Студия Артемия Лебедева.

Созданный дизайнерами Студии знак похож одновременно на диез и хэштег, в то же время он повторяет характерный рисунок стеклянной крыши площадки.

Сходство с хэштегом позволяет использовать логотип для маркировки многочисленных направлений деятельности зала.

Номенклатурное название «Московский концертный зал «Зарядье»» сокращено до простого «Зал «Зарядье»». Шрифтовая часть связывает здание с парком, в котором оно располагается.

Айдентика зала органично ложится на сувенирную продукцию.

Студия Артемия Лебедева
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