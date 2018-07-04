«Околорекламный» кинофестиваль, учрежденный креативным продакшном Red Pepper Film, подвел свои итоги. В конкурсе приняли участие 204 работы из 28 стран мира.
С 28 по 30 июня в Екатеринбурге прошел первый международный кинофестиваль Unknown Film Festival, его основная миссия — развивать индустрию фильммейкинга при помощи брендированного контента. Вместе с тем, фестиваль направлен на продвижение на рынке малоизвестных режиссеров и продакшнов.
Всего на фестиваль пришли 204 работы из 28 стран — больше всего заявок было из России, США, Великобритании и Ирана. На саму церемонию прилетело много московских режиссеров и кинодеятелей. Почетными гостями стали два европейских режиссера из Бельгии и Бразилии, которые впервые посетили Россию.
Судейство работ, вышедших в финальную стадию фестиваля, проходило напряженно: жюри спорили около двух часов, даже задержав церемонию награждения.
По итогам долгих обсуждений гран-при получила работа из США Motion Pictures, которая рассказывает историю борьбы с раком. Начинаясь, как развлекательный мультфильм, видео постепенно погружает зрителя в мир больного.
Grand Prix
- Motion Pictures by Matthew Incontri (США)
Visual Arts and Animation
- Damien Vignaux (Германия)
- Quiet by Maxim Kulikov (Россия)
Music video
Lorn — Acid Rain by Pavel Brenner (США)
Branded Content
- Wi-Fi Girl by Zebra Hero (Россия)
Fresh blood
- Telephone by Alistair Cheyne (Норвегия)
Short Film
- Mechanika by Nikolay Lupanov (Россия)
Все победители фестиваля получили приглашение принять участие в судействе конкурсантов в следующем году.
Лидеры Unknown Film Festival получат также спецпризы от организаторов фестиваля — съемку музыкального клипа и короткометражного фильма с бренд-интеграцией.