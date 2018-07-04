В фестивале приняли участие более 200 работ

«Околорекламный» кинофестиваль, учрежденный креативным продакшном Red Pepper Film, подвел свои итоги. В конкурсе приняли участие 204 работы из 28 стран мира.

С 28 по 30 июня в Екатеринбурге прошел первый международный кинофестиваль Unknown Film Festival, его основная миссия — развивать индустрию фильммейкинга при помощи брендированного контента. Вместе с тем, фестиваль направлен на продвижение на рынке малоизвестных режиссеров и продакшнов.

Всего на фестиваль пришли 204 работы из 28 стран — больше всего заявок было из России, США, Великобритании и Ирана. На саму церемонию прилетело много московских режиссеров и кинодеятелей. Почетными гостями стали два европейских режиссера из Бельгии и Бразилии, которые впервые посетили Россию.

Судейство работ, вышедших в финальную стадию фестиваля, проходило напряженно: жюри спорили около двух часов, даже задержав церемонию награждения.

По итогам долгих обсуждений гран-при получила работа из США Motion Pictures, которая рассказывает историю борьбы с раком. Начинаясь, как развлекательный мультфильм, видео постепенно погружает зрителя в мир больного.

Grand Prix

Motion Pictures by Matthew Incontri ( США)

Visual Arts and Animation

Damien Vignaux ( Германия)



Quiet by Maxim Kulikov ( Россия)

Music video

Lorn — Acid Rain by Pavel Brenner (США)



Branded Content

Wi-Fi Girl by Zebra Hero ( Россия)

Fresh blood

Telephone by Alistair Cheyne ( Норвегия)

Short Film

Mechanika by Nikolay Lupanov ( Россия)



Все победители фестиваля получили приглашение принять участие в судействе конкурсантов в следующем году.

Лидеры Unknown Film Festival получат также спецпризы от организаторов фестиваля — съемку музыкального клипа и короткометражного фильма с бренд-интеграцией.