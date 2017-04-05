Пользователей хотят обязать регистрироваться только под настоящим именем и при предоставлении паспорта



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Депутаты Заксобрания Ленинградской области выступили с новой законодательной инициативой, которая ограничит детям до 14 лет свободный доступ к соцсетям. Пользователей хотят обязать регистрироваться исключительно под своим настоящим именем и только при предоставлении паспорта.

Соответствующий законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей», который предполагает строгий порядок допуска и идентификации пользователей к соцсетям будет внесен на рассмотрение в Госдуму уже сегодня, 5 апреля, пишут «Известия». Если законопроект будет принят, пользователем соцсети может быть только лицо, достигшее 14 лет при предъявлении паспорта, который должен проверить при регистрации владелец сервиса.

За несоблюдение требований к регистрации владельцу сайта грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Если пользователь не сообщил об изменении данных или специально указал недостоверную информацию, ему могут оштрафовать на 1-3 тыс. рублей. Кроме того законопроект предполагает ограничение в кол-ве создаваемых страниц одним пользователем. Чиновники предлагают посетителям соцсетей ограничится одной страницей. Нарушение этого правила будет караться штрафом: владельцу сайта придется заплатить до 300 тыс. рублей, пользователю - до 5 тыс руб.

Несовершенным запретят вступать в сообщества с контентом запрещенным для детей и покупать товары в группах. Кроме того чиновники выступают против рекламы курительных смесей, а также распространении информации о несанкционированных собраниях и митингах, несогласованных мероприятиях и публиковать переписку с другими пользователями без их согласия.

«Сейчас сложная ситуация: соцсети - это многомиллионные виртуальные общества, влияющие на реальную жизнь страны. Актуальность документа подтверждена недавними громкими событиями - от несанкционированных политических выступлений до террористической опасности. Ради общественной безопасности необходимо ввести принцип поголовной верификации пользователей, это можно сделать только с момента получения гражданином паспорта - с 14 лет. Никто не пытается ввести цензуру или ограничить свободу слова. Верификация и строгий контроль за подлинностью имен лишь усилит цену собственного мнения и виртуального общения», - цитируют слова депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров «Известия».

Во ВКонтакте к подобной инициативе отнеслись скептически. «Инициатива выглядит крайне непроработанной. Как минимум стоило бы законодательно обязать пользователей социальных сетей сдавать нормы ГТО (физкультурная программа «Готов к труду и обороне» - прим.ред) перед каждым входом в свой аккаунт. Освобождаются от этой повинности только школьники-отличники и дети депутатов Заксобрания Ленинградской области», - прокомментировал официальный представитель ВКонтаке корреспонденту Sostav.

