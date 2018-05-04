Новое мороженое порадует джемом из сибирских ягод, брусники и морошки

Бренд «Золотой стандарт» расширяет линейку эскимо новым необычным вкусом. Эскимо «Золотой стандарт» с джемом из сибирских ягод, брусники и морошки, порадует ценителей оригинальных вкусов.

Брендинговое агентство Depot WPF вывело на российский рынок новый вкус для бренда «Золотой стандарт» компании Unilever. Натуральный пломбир с русскими ягодами по достоинству оценят и зарубежные гости — эскимо выпущено специально к Чемпионату мира по футболу.

Для «Сибирских ягод» в Depot WPF подготовлен яркий рекламный постер с надписями на русском и английском.

О традициях имидж рассказывает не только словами: растительный орнамент, напоминающий золотую хохломскую роспись, помогает раскрыть горячий характер холодного лакомства. Динамичная композиция, в которой среди прочего использованы изображения ягод, поможет активному продвижению продукта в рознице.