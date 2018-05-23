Новый дизайн рассказал легенды молочной семьи

Компания «Братья Чебурашкины. Семейная ферма», по словам агентства, известна искушенным вкусом и требовательным отношением к дизайну своей продукции. В Depot WPF Владислав и Станислав Чебурашкины пришли с новым брендом «Семейное дело», под которым планируется производить несколько популярных позиций молочного ассортимента.

Примеряясь к задаче, команда проекта обратила внимание на важность для нового продукта понятия «семья». Оно не только встречается в названии бренда, но и заложено в бизнес-философии производителя. Именно семейный характер является ключом к пониманию фермерства, не привязанного к определенному месту (агро-предприятие Чебурашкиных уже работает в двух районах Подмосковья и будет расширяться).

Семьи, владеющие частным молочным производством, не просто работают на ферме: они на ней живут. Это жизнь, полная труда, увлечённости, радости и забавных историй, которые со временем становятся семейными легендами.

Этот уникальный дух дизайнеры и решили передать, показав на упаковке живые истории о семейном молочном производстве. В дизайне использована серия иллюстраций Веры Зверевой, решенных в теплой и немного наивной манере. Главными героями графических зарисовок стали девочка и корова, которая из категорийного персонажа здесь превратилась в настоящего члена «молочной семьи».

Вера Зверева, дизайнер Разрабатывая дизайн, мы сразу закладывали гибкую систему, которую легко будет адаптировать на разные форматы упаковки, при этом она сохраняет узнаваемость и эмоциональный тон коммуникации. Серия иллюстраций состоит из гораздо большего количества сюжетов, чем сейчас SKU. Мы надеемся, что линейка будет расширяться и в скором времени история про девочку и корову увидит свет в полном объеме.

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Упаковка помогла наполнить новый бренд теплотой, сделать ценности фермерского образа жизни ближе для российских потребителей.