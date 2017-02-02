Российский телеканал серьезно подошел к празднованию второго февраля



Скриншот фильма

Российский кабельный телеканал TV1000 сегодня покажет фантастическую американскую комедию «День сурка» 12 раз подряд. Герой Билла Мюррея был вынужден снова и снова переживать 2 февраля, День сурка. Зрителей телеканала ждет та же участь.

В телепрограмме TV1000 сообщается, что сегодня, 2 февраля, 12 раз подряд будет транслироваться культовая комедия Гарольда Рамиса 1993 года «День сурка». Главные роли в фильме сыграли Билл Мюррей и Энди МакДауэлл. Первый раз фильм начнется в шесть утра. Последний сеанс запланирован на четыре часа утра следующего дня.

Фильм с русскими субтитрами также будут показывать в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга (но не 12 раз подряд). Однако телепрограмма TV1000 уступает прошлогоднему рекорду британского канала Sky: тогда «День сурка» шел 13 раз подряд.

По сюжету главный герой Фил Хонорс приезжает в небольшой городок под названием Панксатони сделать репортаж о сурке Филе. По традиции, каждый год местные жители будят зверька. Наблюдая за его поведением, они пытаются предсказать ранний или поздний приход весны. Самовлюбленный и эгоистичный Фил (в исполнении великолепного Билла Мюррея) ненавидит свою работу и всю рутину, которая его окружает. Однако жизнь готовит ему сюрприз. Ему предстоит прожить 2 февраля 34 раза.

Программа специально для тех, кто боится пропустить фильм:

06:10 День сурка

08:10 День сурка

10:10 День сурка

12:10 День сурка

14:10 День сурка

16:10 День сурка

18:10 День сурка

20:10 День сурка

22:10 День сурка

00:10 День сурка

02:20 День сурка

04:10 День сурка