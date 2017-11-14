По данным компании, лишь 8% запущенных в прошлом году проектов до сих пор активны



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В прошлом году на площадке для разработчиков GitHub было запущено более 26 тысяч новых блокчейн-проектов, однако лишь 8% из них до сих пор активны, сообщает The Next Web со ссылкой на отчет «Эволюция технологии Blockchain» компании Deloitte. 92% стартапов не проявляли активности последние 6 месяцев.

Количество новых проектов, запущенных в 2016 году на популярной платформе для разработчиков GitHub, стало рекордным за все время существования технологии. Для сравнения, в 2015 году их было всего 15 тысяч. Однако большинство из них в итоге, перестали обновляться, утверждается в исследовании.

«Суровая реальность такова, что проекты с открытым кодом обычно не живут и года. И проекты на блокчейне не исключение. Только 8% из них можно считать активными - это те, что обновлялись минимум один раз за последние шесть месяцев», — говорится в исследовании.

Сейчас платформа насчитывает более 86 тысяч проектов на базе блокчейна. Каждый год их число увеличивается почти на 9 тысяч. Однако большая часть приходится на отдельных пользователей, а не на организации. В среднем показатель жизни проекта равен 1,22 года. При этом чаще всего стартапы перестают обновляться в течение первых шести месяцев после запуска, а проекты, созданные организациями, выживают чаще, чем частные стартапы.