Бренд также размещал свою рекламу в Telegram-канале «Бывшая»



Соцсети

Сервис доставки еды Delivery Club интегрировался в онлайн-шоу социальной сети Одноклассники «ОК на связи!». Это первая рекламная интеграция в сценарий шоу с момента его создания в июне 2016 года, сказали в пресс-службе ОК.

Во вчерашнем выпуске шоу, 31 августа, во время интервью с Михаилом Башкатовым ведущий шоу Евгений Рыбов открыл приложение Delivery Club и заказал еду. Курьер принес заказ в студию. В прямом эфире этот момент одновременно смотрели более 60 тысяч пользователей, а всего выпуск шоу набрал более 2 млн. просмотров.

Напомним, Delivery Club и ранее был замечен в нестандартных форматах продвижения. Бренд стал первым, кто разместил рекламу в популярном Telegram-канале «Бывшая».

В дальнейших выпусках шоу «ОК на связи!» планируются новые интеграции Delivery Club и других брендов.