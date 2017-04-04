Услугу планируют запустить летом 2017 года



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Delivery Club планирует запустить услугу заказа еды через соцсеть «ВКонтакте». Об этом сообщает РНС со ссылкой на директора сервиса Андрея Лукашевича. Планируется, что сервис начнет работать в 2017 году.

Лукашевич сообщил, что сейчас речь идет о запуске функции только в соцсети ВКонтакте, но со временем услуга может стать появиться на других ресурсах Mail.ru Group, а также в соцсетях, не связанных с холдингом.

По мнению Лукашевича, возможность заказа через социальные сети — это «доступ к огромной базе install и это доступ к регионам». «Стратегия Mail.ru Group направлена на предоставление пользователям возможности с помощью одного приложения закрывать все свои потребности, будь то вызов такси, заказ еды и какие-то покупки. Таким образом, мы будем партнером по еде», — сообщил предприниматель.

Delivery Club стала частью Mail.ru Group в ноябре 2016, когда холдинг приобрел приложение за $100 млн.