Неизвестно, простил бы его Бэкхем, если бы не билеты на ЧМ-2018

Никогда извинения еще не были такими искренними, как слезные мольбы о прощении Дэдпула в адрес Дэвида Бекхэма. Официальное видео, которое вместе с тем стало ненавязчивой рекламой Чемпионата мира по футболу, было опубликовано на официальном YouTube-канале 20th Century Fox.

Главным героем видео стал Дэвид Бекхэм. По сюжету он смотрит первую часть фильма и замечает шутку Дэдпула в свой адрес. Не прошло и пары секунд, как на пороге дома Бекхэма появился Райан Рейнольдс в своем образе антигероя комиксов Marvel.

После самых изощренных попыток извинений Дэдпула, среди которых даже презент в виде билетов на матч Чемпионата мира, футболист замечает: извинияться надо не за свои шутки, а за свои провальные фильмы.

На русский язык ролик переведен Татьяной Омельченко, озвучанием видео занимались Петр Гланц и Руслан Габидуллин, которые активно сотрудничают с ведущими кинокомпаниями в качестве актеров дубляжа.