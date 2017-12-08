Компания запустила специальный сервис с именными новогодними поздравлениями

Почта Mail.Ru запустила новый бесплатный сервис, с помощью которого каждый ребенок сможет получить персональное поздравление от Деда Мороза.

Сервис бесплатный и доступен любому пользователю. Чтобы создать новогоднее чудо, для каждого ребенка был снят яркий ролик в новогодней атмосфере. Видео перенесет детей в дом Деда Мороза, познакомит с его обитателями и подарит праздничную атмосферу.

Достаточно просто написать имя ребёнка или близкого человека, которого хочется поздравить. Дедушка Мороз через несколько секунд появится в видеоролике с именным поздравлением. Он лично обратится к ребёнку с экрана компьютера и поздравит его с наступающим Новым годом. После этого роликом можно поделиться в соцсетях.