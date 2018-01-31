Агентство DDVB разработало подбадривающие принты, выполненные в строгом соответствии с требованиями МОК

Агентство DDVB(вероятно, одно из самых неравнодушных к событиям на мировой спортивной — и не только — арене) не смогло закрыть глаза на решение МОК об отстранении олимпийской сборной России от Игр в этом году. Посчитав такое решение несправедливым, DDVB решило ответить МОК в своей творческой манере.

Креативная команда агентства разработала олимпийскую серию принтов «OAR Team = OUR Victory!». В DDVB отмечают, коллекция разработана в строгом соответствии со всеми требованиями МОК и призвана укрепить дух российских болельщиков и спортсменов на Играх 2018.

«Да, мы не можем изменить мир, но всё ещё можем доказать, что в борьбе за победу и справедливость правда — наш главный допинг», — сообщается на страничке OAR — Olympic Athlete from Russia в социальных сетях.

После заявления МОК поддержку российским спортсменам выразили политики, деятели искусств, звезды шоу-бизнеса, пользователи социальных сетей. Неудивительно, что креативные агентства решили не оставаться в стороне и использовали такой громкий инфоповод как отличную возможность поддержать страну в привычной только им манере.

«Без флага, без гимна, без национальной экипировки! Я просто не смог остаться равнодушным! В ситуации, когда кажется, что ничего нельзя сделать, всегда можно сделать хоть что-то. Все организации, которые так или иначе сотрудничали с Олимпийским движением, побоялись бросить вызов. Поэтому его бросим МЫ!», — заявляет Дмитрий Пёрышков, креативный директор DDVB.

«Главная идея — проста: невозможно запретить правду. Она пробьётся через все запреты, через ложь и лицемерие. Можно забрать у самой сильной сборной Олимпиады её флаг, её гимн, её имя. Но мы остаёмся первыми и знаем это. И весь мир знает», — добавляет Алексей Алексеев, копирайтер.

Принты опубликованы на страничке в соцсетях в высоком качестве для самостоятельной печати среди болельщиков и всех неравнодушных. Также агентство приводит примеры нанесения принтов на одежду, гаджеты и аксессуары.

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