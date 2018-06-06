Легкий летательный аппарат получил название Flyer в честь первого самолета братьев Райт

Стартап Kitty Hawk, принадлежащий сооснователю Google Ларри Пейджу, показал прототип персонального электросамолета. Одной из первых протестировать летательный аппарат удалось журналистке CNN.

Одноместный электросамолет получил название Flyer в честь первого самолета братьев Райт. Аппарат весит чуть больше 113 кг, работает на десяти роторах и способен развивать скорость более 30 км/ч. Заряда аккумуляторов хватает на полёт длительностью около 20 минут на высоте от одного до трёх метров. Весомым нюансом является то, что пока самолет может взлетать и садиться только на воду.

По словам журналистки CNN Рейчел Крейн, которой удалось протестировать новый аппарат, в Flyer два рычага управления и их легко освоить, но она отметила, что это не самый удобный вид управления: «Вы определённо чувствуете вибрацию».

Стоимость аппаратов, а также срок их массового запуска в производство Kitty Hawk пока раскрывает. Однако компания уже принимает предзаказы на Flyer.