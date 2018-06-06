Стартап Kitty Hawk, принадлежащий сооснователю Google Ларри Пейджу, показал прототип персонального электросамолета. Одной из первых протестировать летательный аппарат удалось журналистке CNN.
Одноместный электросамолет получил название Flyer в честь первого самолета братьев Райт. Аппарат весит чуть больше 113 кг, работает на десяти роторах и способен развивать скорость более 30 км/ч. Заряда аккумуляторов хватает на полёт длительностью около 20 минут на высоте от одного до трёх метров. Весомым нюансом является то, что пока самолет может взлетать и садиться только на воду.
По словам журналистки CNN Рейчел Крейн, которой удалось протестировать новый аппарат, в Flyer два рычага управления и их легко освоить, но она отметила, что это не самый удобный вид управления: «Вы определённо чувствуете вибрацию».
Стоимость аппаратов, а также срок их массового запуска в производство Kitty Hawk пока раскрывает. Однако компания уже принимает предзаказы на Flyer.