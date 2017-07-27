По сути, новый лого представляет собой комбинацию из его прежних версий

Легендарный обувной бренд Converse, история которого длится с 1908 года, провел редизайн своего логотипа. В компании объяснили внесение изменений желанием создать «перспективный эстетичный образ, который будет резонировать со смелым духом молодежи».

В новом логотипе отсутствует звездочка в букве «О». Теперь она расположена над названием бренда и выполнена в виде «звездного шеврона».

По мнению Converse, подобная визуализация сообщает молодежи основные месседжи, с которыми должен ассоциироваться бренд. Прежде всего, это развитие, физическая активность и постоянное движение вперед.

По сути, новый логотип Converse представляет собой комбинацию из его прежних четырех-пяти версий. Как отмечается, сильное влияние на обновленный образ оказали варианты 1920-х и 30-х годов, когда были популярны тяжеловесные шрифты без засечек.

Новый логотип уже можно увидеть на веб-сайте Converse. Внедрение новой фирменной символики займет, по оценке бренда, не менее года.