Главным редактором журнала Vogue Россия назначена Мария Федорова, ее кресло в Glamour заняла Иляна Эрднеева



На фото: Мария Федорова

Главным редактором журнала Vogue Россия назначена Мария Федорова. Она переведена с аналогичной должности в журнале Glamour. Мария Федорова заменит Викторию Давыдову, которая приняла решение покинуть Condé Nast, сообщили в компании.

С 2010 года Федорова работала в должности главного редактора глянцевого журнала Glamour. В издательском доме Condé Nast она работает с 2001 года. До конца 2018 года Мария Федорова продолжит курировать журнал как редакционный директор.

«За 8 лет во главе самого тиражного модного журнала страны Маша привнесла в Glamour мегатонны драйва, современных тем и проектов, от съемок с паралимпийцами до специальной рубрики моды для девушек немодельных размеров. При Маше цитируемость и упоминаемость Glamour выросли в разы, премия «Женщина года Glamour» стала заметным светским событием в Москве, фанатские сообщества Glamour в соцсетях выросли до рекордных размеров. Маша обладает уникальным опытом – она всесторонний редактор, талантливый ментор, прекрасный стилист, популярная медийная персона, отличное первое лицо для Vogue», – сообщила Анита Гиговская, президент Condé Nast Россия.

Главредом Glamour назначена Иляна Эрднеева, ранее занимавшая позицию старшего редактора отдела моды журнала и шеф-редактора издания Glamour. «Ее свежий взгляд пойдет журналу очень на пользу. Здорово, что мы растим таланты внутри своей команды», – прокомментировала назначение Анита Гиговская, президент Condé Nast Россия.

Издательский дом Condé Nast работает в России с 1998 года, издает журналы Vogue, GQ, Glamour, AD, Tatler.