Корпорация хочет сделать бизнес более гибким, а принятие решений — более оперативным

Руководство Coca-Cola объявило о грядущем сокращении около 1200 рабочих мест. Таким образом корпорация хочет упростить бизнес-процессы и ускорить процесс принятия решений. Цель реорганизации — стать гибче и эффективнее.

«Необходимые изменения могут быть трудным, зато они позволят нам делать меньше, но лучше», — заявил Джеймс Куинси в ходе конференц-колла с инвесторами. Куинси в мае 2017 года сменит Мухтара Кента на посту генерального директора. Ранее он занимал позицию операционного директора и президента компании.

Накануне официального вступления в новую должность Куинси также выступил на конференции Consumer Analyst Group of New York (CAGNY), где рассказал о своем видении будущего Coca-Cola. В планах компании — еще более точный фокус на вкусы и поведение потребителей; выведение сахара из состава напитков; сокращение собственных мощностей по розливу напитков, фокус на маркетинге и производстве сиропа; новая модель управления, более гибкая и экономичная.

Компания намерена строить продуктовое портфолио, основываясь на том, что люди хотят пить, а не на том, что им хотят продать. Сегодня Coca-Cola производит 3900 напитков по всему миру, теперь корпорация решила пересмотреть стратегию развития каждого из них. По мнению руководства, в прошлом слишком много внимания уделялось глобальным брендам и недостаточно — напиткам в категориях поменьше. Хотя последние зачастую находятся гораздо ближе к потребителям и более чутко реагируют на изменения их предпочтений. В ближайшей перспективе компания начнет более активно инвестировать в локальные напитки: продвигать на международный уровень уже имеющиеся бренды и приобретать новые.

Coca-Cola продолжит идти навстречу потребителям, которые обращают внимание на собственный уровень потребления сахара. Количество сахара будет снижено в более чем 500 продуктах по всему мира, а в некоторых и вовсе исчезнет. Coca-Cola Zero и другие напитки со сниженным содержанием сахара будут выводиться на те рынки, где их еще нет. Всё больше напитков будет продаваться в небольших упаковках: по мнению компании, такой формат удобнее и содержит меньше сахара в одной порции.

Компания уже несколько лет сокращает собственные производственные мощности и увеличивает количество партнеров. Coca-Cola уверена, что ботлеры и дистрибьюторы лучше разбираются в процессе розлива напитков и доставки продукции в магазины. Корпорация же делает ставку на экспертизу в маркетинге, исследованиях рынков, развитии брендов и производстве сиропов для газировки.

Ключ к реализации новой стратегии — новая модель управления, более динамичная, гибкая, эффективная, использующая современные технологии. Компания больше не будет тратить месяцы на поиск идеальных решений и годы на проверку гипотез. «Конечный результат нашей новой стратегии — подняться над нашей верхней планкой и увеличить прибыльность компании», — заявил Куинси.