В конце сентября этого года король Саудовской Аравии Салман подписал указ, разрешающий женщинам получать водительское удостоверение и ездить за рулем. Это была единственная страна в мире, в которой до того момента существовал запрет на вождение для женщин.

Компания «Coca Cola» отреагировала на это знаменательное событие в своём новом рекламном ролике, который по традиции вызвал споры и обсуждения в социальных сетях.

В ролике показано, как отец учит водить машину свою дочь. Девушка очень нервничает, несмотря на достаточно безопасное пространство для вождения. Отец находит способ успокоить дочь и предлагает ей селать глоток Coca-Cola. Реклама завершается слоаном: «У перемен есть вкус» («Change has a taste»).

Мнения пользователей о новом ролике известного бренда разошлись. Одни похвалили его за внимание к исторически важным событиям, другие же обвинили Coca-Cola в желании нажиться на подобных сенсационных решениях властей королевства.

Ранее указ о допуске женщин за руль авто поддержали в своих релкамных кампаниях некоторые автомобильные бренды, среди которых Ford, Nissan и Volkswagen.

After Saudi Arabia permits women to drive, @Nissan, @Ford, and @Volkswagen publish ads. Ford's is the most visually interesting, in my view. pic.twitter.com/nqBERNfHWU