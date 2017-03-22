Соцсеть всего за полгода смогла увеличить их число вдвое



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Ежемесячное число активных рекламодателей Instagram достигло 1 млн компаний. За последние полгода социальной сети удалось увеличить данный показатель более чем в два раза, следует из официального сообщения пресс-службы Instagram. Россия наряду с США, Бразилией, Индонезией и Великобританией оказалась в числе стран с наибольшим количеством бизнес-профилей в Instagram.

В компании отметили, что в первую очередь стремятся помочь пользователям находить и следить за теми бизнесами и продуктами, которые им действительно интересны. Только за последний месяц более 120 млн пользователей Instagram искали посты, которые связаны с каким-то бизнесом, или подписались на аккаунты брендов.

«Сегодня более 80% пользователей Instagram по всему миру подписаны на страницы брендов на платформе. Наша цель – способствовать диалогу наших пользователей и брендов на платформе, и в связи с этим мы будем активно развивать бизнес-профили. Например, в прошлом году мы запустили функцию, которая позволяет делать заказы прямо на страничке бренда в Instagram», - говорится в сообщении соцсети.

Стоит напомнить, информация о том, что количество рекламодателей Instagram превысило 500 тысяч компаний появилось в сентябре прошлого года. Отсюда следует, что всего за полгода компании удалось увеличить их числе вдвое. Наиболее популярными рекламными категориями в Instagram тогда стали финансовые услуги, интернет-торговля, ритейл, разлвечения и технологии.