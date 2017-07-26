Скрытая реклама алкоголя должна "отбить" часть затрат на Чемпионат, поэтому запрещать ее раньше нет смысла



Depositphotos

К обсуждению вопроса о запрете скрытой рекламы алкоголя Госдума планирует вернуться после Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает газета "Известия".

О таком решении заявил глава комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Сергей Жигарев. Он отметил, что вопрос скрытой рекламы алкоголя с помощью зонтичных брендов должен обсуждаться, но именно реклама, по его мнению позволит "отбить" часть затрат на проведение ЧМ-2018 в России.

Зонтичные бренды – частый прием в случае с рекламой алкоголя, когда под видом безалкогольной продукции продвигается алкогольная с таким же названием.

"Идет все-таки чемпионат мира по футболу (2018 года. — ред.), и нравится нам это, не нравится нам это, но реклама принесет на чемпионате мира достаточно приличные деньги. Реклама некрепких напитков, таких как пиво, меня тоже, кстати, раздражает по-человечески, якобы этого безалкогольного пива. Тем не менее мы понимаем, что это серьезные деньги, которые дают нам возможность "отбить" затраты, в том числе и на проведение мундиаля в России", – цитирует речь Жигарева "РИА Новости".

Запрет скрытой рекламы с использованием зонтичных брендов поддержит и Минздрав, так заявил замминистра здравоохранения.

Законопроект о запрете на рассмотрение Госдумы пока от правительства РФ не поступал. Ранее чиновники начали обсуждать другую сторону алкогольной рекламы и говорили о возможности вернуть рекламу алкоголя в СМИ. Подобная реклама запрещена в РФ с 2013 года.

Новая волна обсуждений, скорее всего, связана с тем, что по плану чиновники должны вернуться к оценке эффективности запрета и рассмотреть его отмену во втором полугодии 2017 года.

В дополнение темы напомним, что Минздрав на прошлой неделе предложил запретить продавать алкоголь в выходные дни.