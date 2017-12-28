Любой желающий может предложить свою кандидатуру

Приглашение Ксении Собчак в шоу «вДудь» исполнило мечты многих, ведь поклонники YouTube-интервью Юрия Дудя провели часы за размышлениями о том, почему до Ксении в шоу вообще не было женщин.

Сегодня был запущен специальный сайт, на котором уже идет голосование за самую достойную «чикулю», способную появиться в одном из выпусков шоу.

Среди возможных кандидатов, точнее, кандидаток на участие в шоу можно увидеть, например, Тину Канделаки, Ольгу Бузову и даже Аллу Пугачеву.

Конкуренцию им может составить любой желающий, достаточно вписать имя чикули, загрузить ее фото и рассказать, чем она может быть интересна для Юрия Дудя (в контексте успешного интервью, конечно).

Создатели платформы «Чикули для Дудя» пожелали пока оставаться неизвестными для широких масс, но мы, пообещав неравнодушным к Юрию креативщикам строжайшую анонимность, уговорили их на комментарий: