Приглашение Ксении Собчак в шоу «вДудь» исполнило мечты многих, ведь поклонники YouTube-интервью Юрия Дудя провели часы за размышлениями о том, почему до Ксении в шоу вообще не было женщин.
Сегодня был запущен специальный сайт, на котором уже идет голосование за самую достойную «чикулю», способную появиться в одном из выпусков шоу.
Среди возможных кандидатов, точнее, кандидаток на участие в шоу можно увидеть, например, Тину Канделаки, Ольгу Бузову и даже Аллу Пугачеву.
Конкуренцию им может составить любой желающий, достаточно вписать имя чикули, загрузить ее фото и рассказать, чем она может быть интересна для Юрия Дудя (в контексте успешного интервью, конечно).
Создатели платформы «Чикули для Дудя» пожелали пока оставаться неизвестными для широких масс, но мы, пообещав неравнодушным к Юрию креативщикам строжайшую анонимность, уговорили их на комментарий:
«Благодаря Юрию Дудю мы узнали, сколько зарабатывают рЭперы, с кем встречается BadComedian и кто такой Face. Уже почти не о чем мечтать... Но, пожалуйста, Юра, пусть в новом году у тебя в гостях будет больше женщин, ведь в нашей стране столько достойных кандидаток. А это голосование немного облегчит тебе выбор. Голосуйте за кандидаток, предлагайте свои варианты и делитесь проектом с друзьями. В это тяжелое время, когда притеснениям подвергаются даже такие социальные группы, как герои шоу «вДудь», мы просто не смогли остаться в стороне», – сообщили создатели сайта.