Торги начались со снижения

Накануне на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange) стартовали торги фьючерсными контрактами на биткоин. Торги начались со снижения, сообщает AP.

Торги начались в 18:00. При открытии фьючерс на биткойн торговался по цене $20,6 тыс., однако к концу торгов скорректировался до $18,9 тыс. Чикагская товарная биржа запустила торги через неделю, после того как это сделал ее конкурент – Чикагская биржа опционов (Chicago Board Options Exchange (Cboe). Ранее Комиссия по торговле товарными фьючерсами США разрешила продажу фьючерсов на биткойн, когда стала уверена в том, что новый инструмент соответствует всем необходимым стандартам.

При запуске торгов на Cboe 11 декабря цена первого контракта на биткоин взлетела за первые шесть минут торгов до $16 600 с $15 000. Ажиотаж заставил приостанавливать торги.

Эксперты считают запуск официально регулируемых торгов фьючерсами на биткоин шагом навстречу становления цифровых валют легальным классом активов. Финансовые деривативы позволяют институциональным инвесторам играть на курсе криптовалют, в то же время прокладывая путь для торгуемых биржевых фондов, ориентированных на биткоин.

Однако запуск нового продукта несет и существенные риски для стоимости базового актива. Например, некоторые любители легкого заработка потеряли необходимость покупать биткойны за полную стоимость в долларах, поскольку теперь достаточно внести гарантийную маржу и платить вариационную маржу.